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ثلاثية تاريخية صعب تكرارها.. المجد في انتظار بيراميدز

09:00 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    بيراميدز
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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ينتظر فريق بيراميدز، تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، هذا الموسم، في ظل منافسته الشديدة على جميع البطولات.

فريق بيراميدز الذي تم تأسيسه منذ سنوات قليلة، وحقق بطولة واحدة طوال تاريخه وهي كأس مصر في الموسم الماضي، فضلا عن تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضا.

بيراميدز يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، ويأمل هذا الموسم في كتابة التاريخ، وتحقيق إنجاز غير مسبوق بتحقيق جميع البطولات المحلية والأفريقية.

المجد في انتظار بيراميدز

وينتظر فريق بيراميدز، معانقة المجد بتحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري المصري وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، والصعود لكأس العالم للأندية.

بيراميدز مرشح للتتويج بكأس مصر، حيث يواجه الزمالك في نهائي البطولة يوم 20 مايو المقبل.

فريق بيراميدز مرشح بقوة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، ويتبقى 6 مباريات فقط على النهاية

بيراميدز مرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وضع قدما في التأهل للمباراة النهائية، بعد التعادل سلبيا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي البطولة، قبل مباراة العودة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبلة.

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