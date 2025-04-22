هل يغدر الزمالك بلاعبه؟.. مصير صادم ينتظر محترف الأبيض

اقترب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا مع نهاية الموسم.

وتراجع مستوى سيف الجزيري، بشدة هذا الموسم، مع فريق الزمالك، وابتعد في معظم المباريات عن التشكيل الأساسي، للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

أرقام الجزيري مع الزمالك في آخر موسمين تراجعت بشدة، حيث أحرز 9 أهداف فقط وصنع هدفين، بجانب عدم المشاركة بشكل أساسي، في معظم المباريات.

مصير صادم ينتظر سيف الجزيري

سيف الجزيري وقع مؤخرا عقدا جديدا مع نادي الزمالك لمدة موسمين، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولكن نادي الزمالك لم يقوم حتى الآن بتوثيق العقود الجديدة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك حالة من عدم الرضا، من جانب الجهاز الفني، على مستوى المهاجم في الفترة الأخيرة، لذلك يرغب في رحيله والتعاقد مع مهاجم أفريقي قوي في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن هناك سيناريوهات من جانب مسئولي نادي الزمالك، للتخلص من اللاعب، من بينهم عدم توثيق عقده الجديد، والاتفاق معه على الرحيل المجاني في نهاية الموسم الموسم، لتجنب شكواه.

وأضاف المصدر، أن الحالة الواحدة التي يتم توثيق عقد اللاعب فيها من جانب مجلس الإدارة، هي وصول عرضا بقيمة مالية جيدة، ويتم بيعه والاستفادة ماديا منه، خاصة وأنه تم الاستقرار على رحيله بشكل نهائي.