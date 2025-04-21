وكيل بيسيرو يكشف حقيقة طرد بيسيرو من فندق الإقامة

كتب - محمد الميموني:

كشف مروان الشربيني، وكيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك حقيقة ما يترد عن طرده من أحد الفنادق.

وقال مروان الشربيني في تصريحات لقناة أم بي سي مساء اليوم الإثنين:"أنا صحيت من النوم لقيت السوشيال ميديا مقلوبة بسبب الموضوع ده ومفيش أي حاجه خالص من الكلام ده نهائي".

وأضاف الشربيني:"الحمد لله طلع مفيش أي حاجه والدنيا مستقرة والفلوس مدفوعة والراجل عنده نهائي كأس وماتشات في الدوري وأنا كلمت بسيرو وقال الناس في الفندق متعاونين معايا والدنيا تمام عكس اللي الناس بتقوله تمامًا".

واختتم وكيل المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله:"تركيز بسيرو الأول والأخير دلوقتي في نهائي الكأس وباقي من الدوري 7 ماتشات فهو ده اللي مركز عليه دلوقتي".

ويحل فريق الزمالك ضيفًا مساء يوم الخميس الموافق 1 مايو على نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالدوري.

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