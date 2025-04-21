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الزمالك يعلن تطورات إصابة محمد عواد

10:32 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك_2
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    محمد عواد
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    محمد عواد
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (8)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (7)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (9)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (3)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن تطورات إصابة حارس مرمى فريقه محمد عواد.

وأوضح أسامة في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه اليوم الإثنين، معاناة محمد عواد من آلام متكررة في مفصل الركبة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن عواد في الوقت الحالي يخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعبه؛ استعدادًا لمواجهة المصري يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك عواد صاحب الـ 32 عاماً بقميص الزمالك خلال الموسم الحالي بـ 27 مباراة تلقى خلالها 21 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه بـ 12 مباراة.

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محمد عواد إصابة محمد عواد الزمالك
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