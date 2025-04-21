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أشرف روقا لاعب الزمالك السابق يحتفل بعام على زفافه

10:19 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
  • عرض 10 صورة
    أشرف روقا يحتفل بمرور عام على زفافه
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نشر مصور حفل زفاف لاعب الزمالك السابق محمد أشرف "روقا"، صورًا جديدة من الحفل بمناسبة مرور عامًا.
وكان روقا قد احتفل في شهر فبراير الماضي بمولوده حمزة بنشر صورة لهما عبر حسابه بمنصة انستجرام.
وكان لاعب الوسط المدافع قد رحلّ بصورة نهائية عن الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لصفوف حرس الحدود.
وشارك اللاعب بقميص فريق حرس الحدود بالموسم الحالي بـ 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

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أشرف روقا زفاف أشرف روقا
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