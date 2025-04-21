"بديل زيزو".. دفعة قوية للزمالك قبل مباراة المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

تلقى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي بيسيرو دفعة قوية قبل مواجهة المصري المقبلة في الدوري.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا مساء يوم الخميس الموافق 1 مايو على نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالدوري.

وشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الإثنين انتظام الجناح الأيمن التونسي أحمد الجفالي الذي سيحصل أزمة بديل أحمد سيد زيزو المتغيب عن التدريب مع الزمالك.

وشارك أحمد الجفالي، في تدريبات الزمالك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن مباريات الأبيض في الفترة الماضية.

وتواجد أحمد الجفالي في الفقرة البدنية في مران الزمالك، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبيعية، استعدادًا للمشاركة في مباريات الأبيض بالفترة المقبلة.وانضم الجفالي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري، لتدعيم الخط الأمامي للأبيض.

وظهر الجفالي رفقة الزمالك خلال 3 مباريات في الدوري المصري، وذلك بواقع 38 دقيقة دون أن يقدم التونسي أي مساهمة تهديفية.

وكان فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب النادي، بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس الرابطة.

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