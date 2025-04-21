قال دينو لامبرتي وكيل المدير الفني السويسري للأهلي، مارسيل كولر، إن موكله في حاجة لإجازة.

ونشر لامبرتي صورة لكولر عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الإثنين مدونًا:"حتى المدربون يحتاجون إلى إجازة، لا تدريب اليوم - فقط خطة واضحة: استعادة النشاط، والتأمل والاستعداد للنصف التالي".

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع مستضيفه صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في الإياب مساء يوم الجمعة 25 أبريل المقبل.

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