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الأهلي يتفق على مباراة ودية قبل المشاركة بكأس العالم للأندية ـ خاص

07:41 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 9 صورة
    جماهير فريق باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 9 صورة
    جماهير فريق باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
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كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إنهم اتفقوا على خوض مباراة ودية أمام نظيرهم باتشوكا المكسيكي ضمن تحضيراتهم لكأس العالم للأندية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن المباراة ستقام يوم 8 يونيو المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

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الأهلي وباتشوكا مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي
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