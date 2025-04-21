الأهلي يتفق على مباراة ودية قبل المشاركة بكأس العالم للأندية ـ خاص

كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إنهم اتفقوا على خوض مباراة ودية أمام نظيرهم باتشوكا المكسيكي ضمن تحضيراتهم لكأس العالم للأندية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن المباراة ستقام يوم 8 يونيو المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

اقرأ أيضًا:

"هدف بايرن وبرشلونة".. مدافع ليفركوزن يعلن رحيله بعد نهاية الموسم

من إسبانيا.. ريال مدريد يستقر على بديل كارلو أنشيلوتي