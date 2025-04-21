مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر

05:06 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا وناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر خاصة اللاعبين المستبعدين.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعرف على نقاط القوة والضعف من خلال المباريات الماضية وخاصة في بطولة كأس عاصمة مصر بعدما شاهد جميع اللاعبين في مباريات رسمية".

وأضاف: "ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر وذلك بالأرقام بجانب أدائه وسيف الجزيري بعيد عن مستواه فهو يبذل مجهود كبير داخل الملعب ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود".

وأوضح: "حسام أشرف يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في التدريبات لكي يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مع بيسيرو".

ويحتل ناصر منسي صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف، وهو نفس رصيد إمام عاشور لاعب فريق الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر منسي الزمالك شريف أشرف مهاجم الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب