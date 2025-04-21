لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر

كتب- محمد خيري:

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر خاصة اللاعبين المستبعدين.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعرف على نقاط القوة والضعف من خلال المباريات الماضية وخاصة في بطولة كأس عاصمة مصر بعدما شاهد جميع اللاعبين في مباريات رسمية".

وأضاف: "ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر وذلك بالأرقام بجانب أدائه وسيف الجزيري بعيد عن مستواه فهو يبذل مجهود كبير داخل الملعب ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود".

وأوضح: "حسام أشرف يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في التدريبات لكي يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مع بيسيرو".

ويحتل ناصر منسي صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف، وهو نفس رصيد إمام عاشور لاعب فريق الأهلي.