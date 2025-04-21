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ماذا ينتظر جمهور القلعة البيضاء بمشروع فرع الزمالك بـ 6 أكتوبر؟

03:36 م الإثنين 21 أبريل 2025

جماهير الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد ملف فرع الزمالك بمنطقة السادسة من أكتوبر مرة أخرى إلى الوسط الرياضي بعدما خرجت تقارير إعلامية تُشير إلى بدء تنفيذ المشروع مجددًا.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن كثير مما يتم تداوله بخصوص مشروع فرع نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر ليس دقيقًا:"على سبيل المثال لم يتم حسم ملف بناء استاد بالفرع".

وأشار المصدر ذاته إلى أن البداية بمشروع فرع الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر ستكون بعض الملاعب لفريق الكرة الأول والناشئين والألعاب الأخرى على أن تصبح جاهزة لتتدرب عليها الفرق مع نهاية العام الجاري.

وينتظر جمهور الزمالك، بحسب المصدر، عقد مجلس الإدارة مؤتمرًا صحفيًا خلال شهر مايو المقبل للإعلان عن تفاصيل المشروع ولكن لم يتم الاستقرار على مكان انعقاده ولكن الأقرب سيكون قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ما الجديد بمشروع فرع الزمالك في منطقة 6 أكتوبر؟

ونوه المصدر إلى أن ما استجد ليعود المشروع إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى هو الحصول على كافة الموافقات على التعديلات الأخيرة بالتصميمات الخاصة بالمشروع وكذلك بدء العمل بصورة فعلية.

وكان التنفيذ الفعلي لمشروع فرع منطقة 6 أكتوبر لنادي الزمالك ضمن قائمة وعود المجلس الحالي للزمالك الذي أعلن ظهور الفرع خلال أول 18 شهرًا من انتخابهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر 2023 فوز حسين لبيب وقائمته برئاسة وعضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ولا يعد مشروع فرع منطقة 6 أكتوبر للزمالك جديدًا بل شهد تطورات كثيرة وتعمل العمل على تصاميم له بالمجلس الماضي برئاسة مرتضى منصور.

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