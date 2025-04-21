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الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم لاعب إنبي (خاص)

03:19 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    سيف الخشاب مدافع إنبي
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كتب - محمد القرش:

يُجري النادي الأهلي عدد من الاستفسارات استعدادا لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن مسئولو الأهلي تواصلوا مع وكيل سيف الخشاب مدافع إنبي المعار إلى أستيراس تريبوليس اليوناني.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتواصل المارد الأحمر مع إدارة إنبي خلال الأيام المقبلة من أجل تقديم عرض رسمي، بعد الاستفسار عن موقف اللاعب من وكيله.

يُذكر أن المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم إلى أستيراس تريبوليس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من إنبي.

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سيف الخشاب إنبي الأهلي أخبار الأهلي مدافع إنبي أستيراس تريبوليس اليوناني
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