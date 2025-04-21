هل تعرض بيسيرو للطرد من فندق الإقامة؟.. مصدر يوضح الحقيقة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، للتهديد بالطرد من جانب فندق الإقامة، بسبب عدم دفع المستحقات المتأخرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 1 مايو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما تردد عن تهديد المدير الفني البرتغالي بالطرد من الفندق بسبب المستحقات المالية ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف المصدر، أن الفندق الذي يقيم فيه المدير الفني، هو نفس الفندق الذي يعسكر فيه فريق الزمالك دائما، وله مع مجلس الإدارة حسابات، ليس للمدير الفني دخل بها.

وأكمل: "هناك بعض الأشخاص ليس لهم شغلة سوى الحديث عن شائعات داخل النادي، خاصة وأن الفترة الماضية كانت راحة سلبية للفريق، ولا يوجد أخبار، وهو ما جعلهم يشغلون الجماهير بالشائعات والأكاذيب".

جدير بالذكر، أن جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب الخروج من بطولة كأس الرابطة، رغم تحقيق الفوز على سموحة يوم الثلاثاء الماضي.