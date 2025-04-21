مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

جميع المباريات

إعلان

هل تعرض بيسيرو للطرد من فندق الإقامة؟.. مصدر يوضح الحقيقة

03:18 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وكولر
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، للتهديد بالطرد من جانب فندق الإقامة، بسبب عدم دفع المستحقات المتأخرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 1 مايو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما تردد عن تهديد المدير الفني البرتغالي بالطرد من الفندق بسبب المستحقات المالية ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف المصدر، أن الفندق الذي يقيم فيه المدير الفني، هو نفس الفندق الذي يعسكر فيه فريق الزمالك دائما، وله مع مجلس الإدارة حسابات، ليس للمدير الفني دخل بها.

وأكمل: "هناك بعض الأشخاص ليس لهم شغلة سوى الحديث عن شائعات داخل النادي، خاصة وأن الفترة الماضية كانت راحة سلبية للفريق، ولا يوجد أخبار، وهو ما جعلهم يشغلون الجماهير بالشائعات والأكاذيب".

جدير بالذكر، أن جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب الخروج من بطولة كأس الرابطة، رغم تحقيق الفوز على سموحة يوم الثلاثاء الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم لاعب إنبي (خاص)

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب