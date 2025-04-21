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"منعا لمزيد من الجدل والإثارة".. بيان عاجل من الزمالك بشأن زيزو

02:11 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    أحمد زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو مع الزمالك (7)
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    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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كتب- محمد خيري:

أصدر نادي الزمالك، بيان رسمي، حول أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، الذي اقترب من الرحيل، لعدم تجديد عقده حتى الآن.

وأوضح نادي الزمالك في بيانه: "نظراً لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف".

وأضاف: "يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسمياً من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.

وأختتم: "وحرصاً من نادي الزمالك على التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية، فإن النادي يهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة، منعًا للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير".

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