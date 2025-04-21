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"الغريب توجهه للقسم".. تحرك جديد من الزمالك تجاه زيزو

01:58 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    أحمد زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو مع الزمالك (7)
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    زيزو مع الزمالك (4)
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    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك سيخطرون زيزو لاعب الفريق بجلسة جديدة للتحقيق غداً الثلاثاء طبقاً للوائح.

وانقطع زيزو عن تدريبات نادي الزمالك، منذ الاستبعاد من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويجهز نادي الزمالك شكوى ضده لتقديمها إلى اتحاد الكرة المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كل ما يقال عن الأموال الذي يستحقها زيزو من الزمالك غير حقيقية بالمرة".

تابع الغندور:"زيزو عقده مستمر مع الزمالك لا يذهب إلى التحقيقات أو التدريبات وهذا معناه أنه لاعب غير ملتزم وكان المفروض عليه الالتزام حتى نهاية عقده وبعدها ينتقل إلى النادي الذي يريده".

وواصل:" الغريب أن زيزو قام بتحرير محضر في قسم الشرطة ولم يشتكي الزمالك في اتحاد الكرة، حتى الآن للحصول على مستحقاته كما يردد".

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زيزو الزمالك خالد الغندور
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