ماذا يحتاج محمد عبدالمنعم للظهور بدوري أبطال أوروبا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق نيس إلى طريق الانتصارات مجددًا بالفوز على ضيفه أنجيه بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات 30 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف نيس محمد عبدالمنعم أساسيًا بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية في الدوري أمام ستراسبورج.

الفوز رفع رصيد فريق نيس إلى النقطة 51 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن أولمبيك ليون صاحب المركز السادس وستراسبورج صاحب المركز السابع.

وبفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الرابع وثلاثة نقاط عن موناكو صاحب المركز الثالث.

نيس كان قد غاب عن طريق الانتصارات خلال آخر خمس جولات خاضها؛ إذ حصد خلالها نقطتين من أصل 15 نقطة كانت متاحة أمامه وحال حصدها كان سيصل رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ77 نقطة والذي ضمن التتويج باللقب.

ولكن هذا لم يحدث ويتبقى 4 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري الفرنسي أي أن أقصى رصيد نقاط قد يصله نيس هو 63 نقطة.

ويتأهل عن الدوري الفرنسي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق المؤهل للبطولة.

ويخوض صاحب المركز الخامس منافسات الدوري الأوروبي فيما يخوض صاحب المركز السادس تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتبقى لنيس 4 مباريات أمام: باريس سان جيرمان، رمس، رين، بريست يحتاج إلى جمع أكبر عدد من النقاط بها وانتظار نتائج منافسيه لحسم موقفه من التأهل لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

وخاض عبد المنعم مع فريق نيس بالموسم الجاري 17 مباراة حصل خلالها على 3 بطاقات صفراوات خلال 1328 دقيقة لعب.

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