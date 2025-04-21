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بعد راحة 4 أيام.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المصري

12:45 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مران فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 1 مايو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب الخروج من بطولة كأس الرابطة، رغم تحقيق الفوز على سموحة يوم الثلاثاء الماضي.

وسوف يعود الفريق الأبيض للتدريبات على ملعب النادي، اليوم الإثنين، في الرابعة عصرا، استعدادا للمباراة المقبلة، بعد راحة 4 أيام.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالمرحلة الحاسمة لبطولة الدوري، على حساب الأهلي 3\0 بعد انسحاب الأخير، وعلى حرس الحدود بهدفين.

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