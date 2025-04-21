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نجم الأهلي السابق: صن داونز لو واجه الزمالك هيكسبه رايح جاي

12:18 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد خيري:

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن نتائج ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لم أتوقع أن يلعب كولر بتلك الطريقة الدفاعية أمام صن داونز، الفريق الجنوب إفريقي فشل في صنع أي فرصة أمام الأهلي وثلاثي دفاع الأحمر قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف:"ياسر إبراهيم طلب الاستمرار في الملعب أمام صن داونز رغم الإجهاد البدني الذي تعرض له، كما أن صن داونز فريق جيد ولكن كولر نجح في تحجيم قدراته".

وأكمل:"كولر عاد لسابق عصره أمام صن داونز، ومن وجهة نظري صن داونز لو واجه الزمالك سيفوز عليه ذهابًا وإيابًا".

وأردف:"مباراة الأهلي وصن داونز في الإياب 50/50، ومن وجهة نظري بيراميدز أقوى من أورلاندو وكان قادرًا على الفوز في الذهاب".

واختتم حديثه قائلًا:" لاعبي بيراميدز لديهم شغف غير عادي ولن يفرطوا في التأهل للنهائي، وأتمنى أن يواجه الأهلي بيراميدز في النهائي".

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