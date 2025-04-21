"خد مني القصة".. شوبير ينهي الجدل بشأن مشاركة رونالدو مع الأهلي في كأس العالم

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحقيقة كاملة، حول إمكانية مشاركة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها شهر يونيو المقبل، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "خد مني قصة كريستيانو رونالدو، وأنا تعبت من الكلام، بفضل أقول أخبار وتردد، لكن ييجي واحد بليل يرمي خبرين عشان يضحك على الناس".

أضاف: "يا جماعة مفيش كريستيانو رونالدو، في كأس العالم للأندية، وهو أولى بيه نادي الهلال، وأنا قريت أنه بيفكر ياخد 2 لاعيبة من الاتحاد، لتدعيم صفوفه في المونديال، يعني أولى بيه الكرة السعودية".

وأوضح: "بقول تاني ما فيش كريستيانو مع الأهلي في كأس العالم، هو اسم كبير للكرة في العالم كله، بس يا جماعة مفيش ما يجمع بين الأهلي ورونالدو أي شيء، أقول إيه تاني يا جماعة".