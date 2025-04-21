"بالفيديو والتاريخ مفيهوش تزييف".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية للكاف

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد عيد عبدالملك، رسالة قوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بعد إعلانهم أن هدف لاعب فريق نهضة بركان أمس هو الأسرع في البطولات الأفريقية.

وحقق نهضة بركان فوزا كبيرا، على ضيفه الرياضي القسنطيني الجزائري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صفحة الكاف منزلة أن لاعب نهضة بركان جايب أسرع هدف في البطولات الأفريقية والكونفدرالية بعد 13 ثانية".

وأوضح: "وأنا جاي أقولهم الهدف بتاعي أهو صوت وصورة بعد 10 ثواني واظبط العداد والتاريخ مفيهوش تزييف".

جدير بالذكر، أن أحمد عيد عبدالملك، شارك مع عددا من الفرق في البطولات الأفريقية، حيث لعب مع حرس الحدود وبعدها الزمالك ثم الاتحاد الليبي.