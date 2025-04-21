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"بقيادة الجنايني ومعاه ميدو".. نجم الزمالك السابق ينصح إدارة النادي

10:33 ص الإثنين 21 أبريل 2025

حازم إمام وميدو

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كتب - محمد القرش:

وجه اللاعب الأسبق للزمالك، أيمن يونس، نصائح لإدارة الفارس الأبيض والتي من دورها أن تطور منظومة كرة القدم في النادي.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "الأهم لازم شركة كرة قدم بقيادة الجنايني ومعاه حازم وميدو، دي البداية الصح".

وأضاف: "أو دي البداية المحترفة المطلوبة، والأهم لتطوير منظومة كرة القدم في نادي الزمالك، بعد كده شوفوا احتياجات الفريق الفنية من اللاعبين".

واختتم نجم الزمالك السابق: "لازم منظومة إدارية محترفة، بالتوفيق لكل المسؤولين لصناعة مستقبل أقوى وأفضل".

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