"بقيادة الجنايني ومعاه ميدو".. نجم الزمالك السابق ينصح إدارة النادي

كتب - محمد القرش:

وجه اللاعب الأسبق للزمالك، أيمن يونس، نصائح لإدارة الفارس الأبيض والتي من دورها أن تطور منظومة كرة القدم في النادي.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "الأهم لازم شركة كرة قدم بقيادة الجنايني ومعاه حازم وميدو، دي البداية الصح".

وأضاف: "أو دي البداية المحترفة المطلوبة، والأهم لتطوير منظومة كرة القدم في نادي الزمالك، بعد كده شوفوا احتياجات الفريق الفنية من اللاعبين".

واختتم نجم الزمالك السابق: "لازم منظومة إدارية محترفة، بالتوفيق لكل المسؤولين لصناعة مستقبل أقوى وأفضل".

الاهم لازم شركه كره قدم بقياده الجنايني ومعاه حازم وميدو..دي البدايه الصح.او دي البدايه المحترفه المطلوبه والاهم لتطوير منظومه كره القدم في نادي الزمالك..بعد كده شوفوا احتياجات الفريق الفنيه من اللاعبين..لازم منظومه اداريه محترفه...بالتوفيق لكل المسؤلين لصناعه مستقبل اقوي و أفضل — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) April 20, 2025

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