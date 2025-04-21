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"كلامهم جاد".. شوبير يكشف مفاجأة في عرض فالنسيا لضم حارس الأهلي

09:39 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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    شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء3
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    مصطفى شوبير والشناوي
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    مصطفى شوبير مع منتخب مصر (2)
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    مصطفى شوبير
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المنتشرة بتفاوض نادي فالنسيا الإسباني مع النادي الأهلي لضم الحارس مصطفى شوبير.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورتس": "معلوماتي أن هناك شركة تسويق هي من تحدث مع النادي الأهلي من أجل معرفة موقف مصطفى".

وأوضح: "لكن كلامهم جاد حتى الآن، وتحدثوا مع المسؤولين في النادي الأهلي، لكن الأهلي يمر بضغط مباريات وليس التوقيت المناسب للتحدث في مثل هذه الأمور".

وفي نفس السياق، يخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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