"كلامهم جاد".. شوبير يكشف مفاجأة في عرض فالنسيا لضم حارس الأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المنتشرة بتفاوض نادي فالنسيا الإسباني مع النادي الأهلي لضم الحارس مصطفى شوبير.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورتس": "معلوماتي أن هناك شركة تسويق هي من تحدث مع النادي الأهلي من أجل معرفة موقف مصطفى".

وأوضح: "لكن كلامهم جاد حتى الآن، وتحدثوا مع المسؤولين في النادي الأهلي، لكن الأهلي يمر بضغط مباريات وليس التوقيت المناسب للتحدث في مثل هذه الأمور".

وفي نفس السياق، يخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

التفاصيل الكاملة لعرض فالنسيا الأسباني لمصطفى شوبير pic.twitter.com/J2MIGPDPll — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 21, 2025

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