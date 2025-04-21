للانضمام إلى ولفرهامبتون.. لاعب فاركو يكشف سبب تأجيل سفره إلى إنجلترا

كتب - محمد الفرش:

أجل لاعب فريق فاركو، هشام صفي الدين، سفره إلى إنجلترا تمهيدا لقضاء فترة معايشة مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال هشام في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن سبب تأجيله السفر إلى إنجلترا هي الإصابة.

وأوضح اللاعب أنه كان من المقرر أن يسافر يوم 25 أبريل الجاري وبالفعل حجز تذاكر الطيار، لكن بعد ذلك تعرض للإصابة ليضطر إلى إلغاء الحجز

واختتم صاحب الـ18 عاما أن إصابته في العضلة الضامة ستأخر سفره لمدة 10 أيام مقبلة.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب المصري فترة معايشة مع فريق ولفرهامبتون تحت 19 عاما لمدة 19 يوما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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