مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

جميع المباريات

إعلان

"بديل زيزو".. هل يصبح لاعب بيراميدز أولى صفقات الزمالك؟

09:13 ص الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو مع الزمالك (7)
  • عرض 18 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يسعى نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل أحمد سيد زيزو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ويرفض التجديد، واقترب من الرحيل للنادي الأهلي.

وانقطع زيزو عن تدريبات نادي الزمالك، منذ الاستبعاد من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويجهز نادي الزمالك شكوى ضده لتقديمها إلى اتحاد الكرة المصري.

وتداول العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية، يتم التفاوض معها من جانب نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه، منهم محمد شريف نجم الأهلي السابق، وعبدالرحمن مجدي لاعب فريق بيراميدز.

هل يصبح لاعب بيراميدز أولى صفقات الزمالك؟

وفي المقابل، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة التفاوض لضم عبدالرحمن مجدي من نادي بيراميدز، لتعويض رحيل زيزو، خاصة وانه يجيد اللعب في نفس مركزه في الجناح الأيمن.

وأوضح المصدر، أن ما يتردد يس صحيحا، التفاوض لضم عبدالرحمن مجدي كان في الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى سبيل الإعارة، ولكن الأمور لم تتم، ولم يتم فتح الملف مرة أخرى في الفترة الحالية واللاعب خارج حسابات نادي الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك أخبار الزمالك بيراميدز عبدالرحمن مجدي أخبار بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنبي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حمدي

إعلان

إعلان