بعد التعديل.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري بالتوقيت الصيفي

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يوم الخميس 1 مايو، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسوف تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وفقا للتوقيتات الصيفية الجديدة، التي سوف تبدأ يوم 25 من شهر إبريل الحالي.

وأعلنت رابطة الأندية عن تعديل مواعيد المباريات في التوقيت الصيفي، حيث تقام مباريات الساعة الخامسة، بدلا من الرابعة، بينما تقام مباريات السابعة مساء في الثامنة.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء وفقا للتوقيت الصيفي الجديد، يوم الخميس 1 مايو على ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعة المنافسة على اللقب، برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه الأهلي صاحب الوصافة، و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر، وفي المقابل يتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.