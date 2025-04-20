"رغم استمرار أزمته مع الزمالك".. زيزو يواصل تدريباته في الجيم استعداداً للمرحلة المقبلة

كتب - نهى خورشيد

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد في أحد صالات الجيم، استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويغيب زيزو عن صفوف الزمالك، منذ استبعاده من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، بجانب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لتحويله للتحقيق.

وكانت الفترة الماضية شهدت، انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال إلى صفوف الغريم النادي الأهلى، في صفقة انتقال حر في ظل اقتراب عقده مع الأبيض من الانتهاء.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.