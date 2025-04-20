مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 1
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
21:00

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي

نيس

2 1
17:15

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

"رغم استمرار أزمته مع الزمالك".. زيزو يواصل تدريباته في الجيم استعداداً للمرحلة المقبلة

08:22 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد سيد زيزو (1)
  • عرض 3 صورة
    أحمد سيد زيزو (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد في أحد صالات الجيم، استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويغيب زيزو عن صفوف الزمالك، منذ استبعاده من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، بجانب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لتحويله للتحقيق.

وكانت الفترة الماضية شهدت، انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال إلى صفوف الغريم النادي الأهلى، في صفقة انتقال حر في ظل اقتراب عقده مع الأبيض من الانتهاء.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الزمالك صالات الجيم الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان