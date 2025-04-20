إنبي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حمدي

كتب - محمد القرش:

أوضح رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حمدي الظهير الأيسر للنادي والمعار إلى الزمالك.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تلك المفاوضات.

وأكد الشريعي أنه لم يتواصل معه أي مسؤول داخل النادي الأهلي من أجل الاستفسار أو ضم محمد حمدي.

ومنذ انضمام صاحب الـ 22 عاما للفارس الأبيض، شارك في 12 مباراة "331 دقيقة" بجميع المسابقات.

يُذكر أن الزمالك تعاقد مع محمد حمدي على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2024/25، في صفقة بلغت قيمتها 56 ألف يورو.

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