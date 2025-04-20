مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 1
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي

نيس

2 1
17:15

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

إنبي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حمدي

06:58 م الأحد 20 أبريل 2025

محمد حمدي لاعب إنبي المعار للزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أوضح رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حمدي الظهير الأيسر للنادي والمعار إلى الزمالك.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تلك المفاوضات.

وأكد الشريعي أنه لم يتواصل معه أي مسؤول داخل النادي الأهلي من أجل الاستفسار أو ضم محمد حمدي.

ومنذ انضمام صاحب الـ 22 عاما للفارس الأبيض، شارك في 12 مباراة "331 دقيقة" بجميع المسابقات.

يُذكر أن الزمالك تعاقد مع محمد حمدي على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2024/25، في صفقة بلغت قيمتها 56 ألف يورو.

اقرأ أيضًا:

اصطدمت بالقائمين.. شاهد فرصة صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وليستر

"الأهلي ليس الأعلى".. القيمة التسويقية للفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك إنبي أيمن الشريعي محمد حمدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا