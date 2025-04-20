نجم الأهلي السابق عن رحيل كولر: لو جبنا مورينيو مش هينجح في كأس العالم

كتب- محمد خيري:

رفض إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، فكرة رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الأحمر حتى حال خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "كنت غاضبا من طريقة كولر في اللعب، ولكن كنت متأكدا 100% أن كولر مستمر".

وتابع نجم الأهلي السابق: "في رأيي لابد من استمرار مارسيل كولر مع الأهلي في مونديال الأندية: حتى لو خسر دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف إسلام الشاطر: "حال رحيل كولر، حتى لو تعاقد الأهلي مع مورينيو فلن يتمكن من النجاح في كأس العالم للأندية".

واختتم إسلام الشاطر: "تقويم كولر هو الحل الأنسب، وجميعنا رأينا كيف تحول الأداء بعد الجلسات والحديث معه، رغم صعوبة المباراة".