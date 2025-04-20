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3 أرقام من تتويج محمد النني بكأس الرابطة الإماراتية

05:03 م الأحد 20 أبريل 2025
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    محمد النني
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    النني مع فريق الجزيرة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج نادي الجزيرة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره شباب الأهلي دبي في النهائي الذي أُقيم مساء يوم أمس السبت.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة المحترف المصري محمد النني أساسيًا بصفوف الجزيرة حتى نهاية المباراة.

محمد النني صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم لصفوف الجزيرة قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2024/25 بعد انتهاء فترة إعارته لنادي بشكتاش التركي.

وسُجلت عقب المباراة 3 أرقام في تاريخ محمد النني الرياضي:

1) البطولة الثامنة

وتُعد هذه البطولة هي الثامنة لمحمد النني في مسيرته الاحترافية بعدما حصد 4 بطولات دوري مع بازل السويسري، بجانب لقب من كأس الاتحاد الإنجليزي و بطولتين من كأس السوبر الإنجليزي مع أرسنال.

2) اللقب الأول مع الجزيرة

ويُعد كذلك اللقب هو الأول لمحمد النني مع فريق الجزيرة الإماراتي ، فيما يحتل الفريق المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة قبل ست جولات من نهاية الموسم.

3) أول لقب كأس الرابطة

لم يسبق وحصد محمد النني خلال مسيرته كأس الرابطة مع أي نادِ لذا يعد اللقب الأول من هذه البطولة للاعب المصري.

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