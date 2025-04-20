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ماذا يفعل بيراميدز في إياب الدور الإقصائي بالبطولات القارية؟

04:34 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز ومستضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى بتاريخ نادي بيراميدز سواء بمسماه القديم أو الحديث التي يتأهل خلالها لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز من المقرر أن يستضيف نظيره أوراندو بايرتس في دور الإياب عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.

ولكن لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد تأهل فريق بيراميدز لدور إقصائي فسبق وتواجد بأربعة نسخ شارك بها من بطولة الكونفدرالية.

نسخة الكونفدرالية 2020

دور ربع النهائي

زاناكو 0 ـ 3 بيراميدز

بيراميدز 0 ـ 1 زاناكو

نصف نهائي

بيراميدز 2 - 0 حوريا الغيني (لعب الدور من مباراة واحدة)

نهائي

بيراميدز 0 ـ 1 نهضة بركان (لعب الدور من مباراة واحدة)

نسخة الكونفدرالية 2021

دور ربع النهائي

بيراميدز 4 ـ 1 إنيمبا

إنيمبا 1 ـ 1 بيراميدز

نصف النهائي

بيراميدز 0 ـ 0 الرجاء

الرجاء 0 ـ 0 بيراميدز

وخسر بيراميدز المباراة حينها بركلات الترجيح بنتيجة (5ـ4).

نسخة الكونفدرالية 2022

دور ربع النهائي

بيراميدز 0 ـ 0 مازيمبي

مازيمبي 2 ـ 0 بيراميدز

نسخة الكونفدرالية 2023

ربع النهائي

بيراميدز 1 ـ 1 مارومو جالانتس الجنوب أفريقي

مارومو جالانتس 1 - 0 بيراميدز

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بيراميدز بيراميدز وأولاندو موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو الكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا
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