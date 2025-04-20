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"كان الوريث الشرعي".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو: اخترت طريقك

04:01 م الأحد 20 أبريل 2025
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  • عرض 16 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 16 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن الأزمة الحالية بين الأبيض وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول، ووصولها لجهات التحقيق.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم": "كنت أتمنى أن تنتهي العلاقة بأفضل من ذلك، لكن زيزو هو من اختار أن تنتهي كذلك، والزمالك لم يكن سوى رد فعل".

وأضاف أيمن يونس: "الزمالك لم يُخطئ مع زيزو، وتحدثت مع حازم إمام وعمرو الجنايني وأكدوا ذلك، والزمالك حتى لو أخر المستحقات لم يكن ليمنعها عنه".

وتابع نجم الزمالك السابق: "زيزو اختار ذلك رغم أنه لم يرَ شيئًا سيئًا من الجمهور، وكان عليه أن يكون صريحا مع الإدارة حتى لو وقع مع نادٍ آخر".

وأكمل أيمن يونس: "زيزو كان الوريث الشرعي للنجومية في قلوب جماهير الزمالك، والنادي قادر على خلق 50 لاعب لكن اللاعبين النجوم صاروا قليلون ليس كوقتنا".

واختتم أيمن يونس تصريحاته: النادي يحتاج للاعب النجم، وزيزو كان سيكون كذلك بعد شيكابالا، ولكنه كسر هذا الشيء برحيله.

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