مرتضى منصور يعلن تقدمه ببلاغين ضد هشام نصر وعمرو أديب بسبب "ستاد الزمالك"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه ببلاغين للنائب العام ضد كل من هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان.

وأشار مرتضى منصور، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن البلاغين لارتكاب المذكور اسمائهم، حسبما ذكر"جرائم التشهير وإذاعة أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام الزملكاوي بإدعائهم انهم شرعوا في بناء نادي 6 أكتوبر واستاد الزمالك وحصلوا علي جميع التراخيص لبدء البناء وهذا كذب مفضوح واعتراف بأنهم يهدرون ملايين الجنيهات".

وأوضح رئيس نادي الزمالك السابق أن التعاقد علي أرض النادي بمنطقة السادس من أكتوبر كتوبر تمت بمعرفته عام 2016 :"وقمت بدفع آخر قسط في مايو 2020 واستخرجت جميع تراخيص البناء بمعرفتي في 2018 عن النادي والاستاد وتعاقدت مع الدكتور نبيل حراز منذ 2018 وتقاضي أتعابه كاملة بعدما أنهي جميع الرسومات الهندسية الانشائية".

وأضاف منصور:"كما تم إدخال جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتم إسناد جس تربة الأرض من حيث صلاحيتها للبناء عليها إلي كلية الهندسة جامعة القاهرة واستلمت لجنة الفحص كافة مستحقاتها وأكدت في خطاب رسمي صلاحية الأرض وبناء السور ثم تعاقدنا في 2020 مع أكبر شركة مقاولات وأول مابدأت تنفيذ المشروع تم تجميد مجلس الإدارة الذي تشرفت برئاسته".

وأتم رئيس نادي الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى أنه سينشر كافة المستندات التي تؤكد ما أورده ببيانه خلال مؤتمر صحفي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل في مكتبه.

وكان هشام نصر قد قال خلال مداخلة مع عمرو أديب مساء يوم أمس:"الأرض تم استلامها عام 2004 منذ ٢٠ سنة من وقت ما جينا وعدنا خلال ١٨ شهر هنكون

أنجزنا لكن قابلنا صعوبات وتأخير واتبذل مجهود كبير جدًا من محبي الزمالك وكل الأعضاء والمهندس محمود الجمال وعمرو الجنايني، يوم الخميس اللي فات خدنا آخر تصريح لبدء العمل بعد اعتماد الرسومات وخدنا كل الموافقات".

وسبق هذه المداخلة كشف الإعلامي خيري رمضان تطورات ملف استاد الزمالك وفرع منطقة 6 أكتوبر، كما عرض لقطات لأعمال الحفر الأولى في فرع نادي الزمالك الجديد.

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