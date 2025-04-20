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خاص.. الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويجس نبض جوميز

03:15 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز وأحمد مجدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
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كتب- محمد خيري:

فتح نادي الزمالك، خطوط اتصالات مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، والحالي للفتح السعودي، من أجل معرفة موقفه من العودة مرة أخرى لتولي تدريب الفريق الأبيض.

ورحل جوميز عن تدريب الزمالك، خلال الشهور الماضية، لتولي تدريب فريق الفتح السعودي، مع دفع الشرط الجزائي، رغم احتياج الفريق الأبيض لاستمراره.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المدير البرتغالي، في ظل التفكير في رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن بعض المسؤولين في نادي الزمالك، تحدث مع المدير الفني عن طريق أحد الوكلاء، لجس نبضه في إمكانية العودة مرة أخرى لتدريب الزمالك.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني أكد أنه حتى الآن تركيزه مع فريقه، من أجل ضمان البقاء في الدوري السعودي، وبعدها سوف يتحدد مستقبله في نهاية الموسم، خاصة وأن عقده ينتهي مع نهاية الدوري السعودي.

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