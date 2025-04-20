تحتضنها مصر.. كاف يعلن ملاعب بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن الملاعب التي ستستضيف منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل، بمشاركة 13 منتخبًا.

ماهي ملاعب بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب؟

من المقرر أن تُجرى مباريات البطولة على 4 ملاعب في ثلاث مدن مختلفة، حيث يحتضن ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهات المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر، بينما تُقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لقاءات المجموعة الثالثة، فيما يُقام حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين مصر وزامبيا على استاد القاهرة الدولي.

نتائج قرعة أممأفريقيا للشباب:

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون – جنوب إفريقيا – تنزانيا

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس – كينيا – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – غانا

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات الثلاث.

كما تمنح البطولة القارية 4 بطاقات تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.