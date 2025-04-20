نجم الزمالك السابق: بيراميدز حاليا مختلفا تماما ولا يخشى الجماهير

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن فريق بيراميدز يؤدي بشكل جيد هذا الموسم لافتاً إلى أنه تعلم إجادة التعامل في المباريات في وجود الجماهير.

وتعادل فريق بيراميدز، مع مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف القباني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بيراميدز مختلف هذا الموسم تشعر أن الثقة ازدادت لديهم عن المواسم السابقة".

تابع القباني: "بيراميدز لم يتأثر بالغيابات أمام أورلاندو ومصطفي فتحي ومهند لاشين قدموا مباراة جيدة".

وواصل نجم الزمالك السابق: "بيراميدز أصبح يجيد اللعب أمام الجماهير وانتشارهم أمام أورلاندو كان جيد جداً".

واختتم: "مهمة الأهلي أمام صن داونز ستكون أسهل من بيراميدز نظرا لتواجد جماهير الأحمر".