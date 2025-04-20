"بتجيبوا فلوس منين؟".. رد ناري من عضو مجلس إدارة الأهلي

كتب- محمد خيري:

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على ما تردد مؤخرا من بعض المسؤولين، عن موارد النادي الأهلي، والقيمة المالية الكبيرة التي يمتلكها مؤخرا.

وكتب محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بمناسبة الكلام الكتير عن موارد النادي الاهلي، ومع أني عارف أن مهما قولت محدش من المنافسين حيصدق".

أضاف: "التصريح دة أنا قولته وكتير شايفين أن ده دليل إدانة، طيب بهدوء كدة أنا قولت إن إحنا عندنا عجز دولاري نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية للبلد، وان عندنا فائض جنيه مصري ويبقي بس دورنا إيجاد وسائل للتحويل الى دولار مش اكتر".

وأكمل: "يعني مفيش عجز في الأساس دة أولا، ثانيا بعد التصريح دة كمان وبفضل ربنا بقى في كأس العالم للأندية وتم إعلان الجوائز المادية بتاعتها".

واختتم تصريحاته: "فارجوكم مرة ثانية بكل احترام نقدر أن في شغل كويس تم إنجازه من كل من يعمل في منظومة النادي الاهلي وشركات النادي الأهلي".