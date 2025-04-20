لاعب الأهلي المُعار يقود فريقه لفوز قاتل بالدوري التشيكي (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمد ياسر لاعب الأهلي المعار لصفوف تيبليتسه التشيكي فريقه لفوز قاتل على حساب نظيره كرالوفيه بالدوري.

وفاز تيبليتسه بهدف نظيف سجله اللاعب المصري محمد ياسر بالدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري التشيكي.

ورفع فريق تيبليتسه رصيده عقب الفوز إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التي تصارع للهروب من الهبوط بفارق الأهداف عن ملادا بوليسلاف المتصدر.

وكان محمد ياسر قد انضم لصفوف نادي تيبليتسه في موسم 2021/2022 لمدة موسم من الأهلي قبل أن يتم تجديد الإعارة مرتين لتنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري 2025/2024.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاماً مع فريقه بـ 16 مباراة خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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