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هل يفسخ الزمالك عقد زيزو بالتراضي؟.. الغندور يكشف التفاصيل

01:01 م الأحد 20 أبريل 2025
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    أحمد زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو مع الزمالك (7)
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    احتفال زيزو مع إمام عاشور وفتوح (1)
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    زيزو مع الزمالك (3)
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسؤولي نادي الزمالك رفضوا الحلول الودية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق مؤكداً أن النادي يتمسك بحقوقه تجاه اللاعب.

وانقطع أحمد سيد زيزو، عن تدريبات نادي الزمالك، منذ استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعدما اكتشف مسؤولي الأبيض، توقيع زيزو للنادي الأهلي، وجهز الزمالك شكوى رسمية ضد اللاعب لرفضه حضور جلسة التحقيق بقرار مجلس الإدارة، بجانب انقطاعه.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كما رفض مسئولو نادى الزمالك فسخ عقد اللاعب بالتراضي مقابل تنازله عن مستحقاته المالية لدى النادي الأبيض".

وأوضح الغندور أن الزمالك لن يضم اللاعب لقائمة المباريات في الفترة القادمة للاستفادة من تطبيق اللائحة عليه.

وأشار "الغندور" إلى أن اللاعب يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية وبالتالي ليس من المنطقي ضمه لقوائم مباريات الفريق القادمة.

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