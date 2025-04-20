"بتحاسبني عشان ناجح؟".. شوبير يطلق تصريحات قوية: الدولة مش هتديك فلوس

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات قوية، بسبب التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الأندية الشعبية.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "من الحاجات اللي تجنني لما يبقى فيه حد ناجح، فتروح تحاسبه تقوله انت ناجح ليه؟ انت بتجيب فلوس إزاي؟، يعني حضرتك عاوزني أخسر عاوزني أبقى مفلس".

أضاف: "طب أعمل أيه؟ بعمل مشروع وبعمل شركة وباخد بطولات، وبيجيلي رعايات، وفلوس، وبرضو انت مصر هو بيجيب فلوس منين؟".

وأوضح: "طول ما انت بتشتغل العجلة بتدور، وبتعرف تجيب فلوس، طيب لو مشتغلتش وفلس وروح استنجد وقول يا دولة اديني فلوس، لكن الدولة مش هتديك فلوس عشان عندها أولويات أهم منك لكن مش هتديك فلوس عشان تشتري لاعب كرة وتقعده على الدكة".

واختتم تصريحاته: "الدولة ممكن تديك مثلا حتة أرض وبامتيازات، عشان تعمل مشروع، ودي بتكون مساهمة مميزة، ولكن انت بتسأل وبتقول هو بيجيب فلوس منين، مهي دي حاجة غريبة، وأنك تناشد الوزير تقوله لازم تدعم كل الأندية الجماهيرية ومش نادي واحد بس؟ طب مهو النادي بيكسب".