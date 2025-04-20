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"مين يصدق الكلام ده".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على زيزو وما فعله الشناوي

11:25 ص الأحد 20 أبريل 2025
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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كتب- محمد خيري:

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، لأحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض، في ظل ما يحدث حاليا بينه وبين ناديه، واقترابه بشدة من الرحيل والانتقال للأحمر.

وقال مصطفى يونس خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "دي إم سي" وبرنامج الكابتن: "زيزو اقترف ذنب في حق الزمالك بعدم صراحته، من البداية، والزمالك أذنب في حق نفسه بعدم بيعه وأيضا عدم التجديد المبكر له إلى جانب عدم منحه مستحقاته".

أضاف: "يعني زيزو هيسيب 80 مليون جنيه في الزمالك عشان ياخد 20 مليون جنيه في الأهلي؟ مين يصدق الكلام ده بالعقل".

وأكمل: "محمد الشناوي قائد الأهلي، قال أنا عاوز أخد زي أبو زيزو وغيره من اللاعبين، وبأرقام زيزو الخطيب يستحق مليار جنيه لو لسه بيلعب".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك بصدد تقديم شكوى رسمية ضد أحمد سيد زيزو، بسبب انقطاعه عن تدريبات فريقه، ورفض المثول للتحقيق داخل النادي، مؤكدا أنه يطالب حمايته.

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