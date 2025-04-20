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بعد قرار بيسيرو.. موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا للمصري

11:04 ص الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة سموحة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لاستئناف التدريبات مرة أخرى، استعدادا لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب الخروج من بطولة كأس الرابطة، رغم تحقيق الفوز على سموحة يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 1 مايو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسوف يعود الفريق الأبيض للتدريبات على ملعب النادي، غدا في الرابعة عصرا، استعدادا للمباراة المقبلة، بعد راحة 4 أيام.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالمرحلة الحاسمة لبطولة الدوري، على حساب الأهلي 3\0 بعد انسحاب الأخير، وعلى حرس الحدود بهدفين.

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