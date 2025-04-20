"استغرقت 14 ساعة".. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التعادل أمام صن دوانز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأحد قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة فريق صن داونز.

وجاءت البعثة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها محمود الخطيب رئيس النادي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام مستضيفه صن داونز في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم أمس السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا في ذهاب دور نصف نهائي دور ي أبطال أفريقيا.

من المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

واستغرقت رحلة الأهلي ما يقرب من الـ14 ساعة، للعودة إلى القاهرة من جنوب أفريقيا.

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