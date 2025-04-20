فأل حسن.. ماذا يفعل الأهلي أمام صن داونز في القاهرة؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صن داونز، يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وصن داونز، التي تقام في السابعة مساء الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

ويدخل الأهلي مباراة الإياب، متسلحا بالحضور الجماهيري بعد حصول النادي على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، بحثا عن بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ماذا يفعل الأهلي أمام صن داونز في القاهرة؟

تحمل مباريات الأهلي وصن داونز في القاهرة، فأل حسن للقلعة الحمراء، إذ أنه لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط، خلال 7 مباريات.

وواجه الأهلي نظيره صن داونز، 7 مرات في القاهرة، فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد وتعادلا في مباراة.

وجاء تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة كالآتي:

2001 إياب النهائي: فوز الأهلي 3-1

2007 إياب الدور الثاني: فوز الأهلي 2-0

2019 إياب ربع النهائي: فوز الأهلي 1-0

2020 ذهاب ربع النهائي: فوز الأهلي 2-0

2021 ذهاب ربع النهائي: فوز الأهلي 2-0

2022 دور المجموعات: فوز صن داونز 1-0

2023 دور المجموعات: التعادل 2-2

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