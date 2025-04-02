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اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لحكام مباراة الأهلي وبيراميدز

09:29 م الأربعاء 02 أبريل 2025

الأهلي وبيراميدز 2_4

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كتب - مراسل مصراوي:

يسعى اتحاد الكرة المصري برئاسة، هاني أبو ريدة، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري، بعد طلب الأخير.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن اتحاد الكرة خاطب 6 اتحادات أوروبية حتى الآن، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز والأهلي.

وكان الفريق السماوي طلب من اتحاد الكرة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة المارد الأحمر، قبل أن يتراجع في طلبه بعدها بأيام قليلة.

وبعد سحب بيراميدز لطلبه، طالب الأهلي اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب على نفقته الخاصة.

وتقام مباراة المتصدر والوصيف يوم السبت الموافق 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

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