كتب ـ رامي بشاي:

قال أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إنهم يمتلكون خطة لتطوير قطاع الناشئين تعتمد على أكثر من محور.

وأضاف "ميدو" في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"هناك خطة لعمل تؤامة مع أكثر من نادِ أوروبي لتبادل الخبرات وعمل معايشات للاعبين كل صيف في هذه الأندية وسفر بعض المدربين للخارج لاكتساب الخبرات".

وأتم عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تصريحاته بقوله:"تطوير المدربين على المستوى الأكاديمي وتطوير البنية التحتية أهم جزء في مشروعنا".

وكان أحمد حسام "ميدو" قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل الفريق الثاني الذي يعملون على تكوين بالزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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