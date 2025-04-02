مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

ستيلينبوش

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

سيمبا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
21:00

ايفرتون

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"توأمة مع أندية أوروبية ومعايشات".. ميدو يكشف لمصراوي خطة الزمالك لتطوير قطاع الناشئين

03:46 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 3
  • عرض 10 صورة
    ميدو من مؤتمر الزمالك 1
  • عرض 10 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 2
  • عرض 10 صورة
    ميدو وبيسيرو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رامي بشاي:

قال أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إنهم يمتلكون خطة لتطوير قطاع الناشئين تعتمد على أكثر من محور.

وأضاف "ميدو" في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"هناك خطة لعمل تؤامة مع أكثر من نادِ أوروبي لتبادل الخبرات وعمل معايشات للاعبين كل صيف في هذه الأندية وسفر بعض المدربين للخارج لاكتساب الخبرات".

وأتم عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تصريحاته بقوله:"تطوير المدربين على المستوى الأكاديمي وتطوير البنية التحتية أهم جزء في مشروعنا".

وكان أحمد حسام "ميدو" قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل الفريق الثاني الذي يعملون على تكوين بالزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
"بداية محبطة ونهاية بفوز وضياع لقب".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق جنوب أفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك ناشئين الزمالك لجنة التخطيط بنادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط