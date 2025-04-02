"سقوط غريب ودفاع كارثي".. الصحف المغربية تعلق على هزيمة الجيش الملكي الثقيلة أمام بيراميدز

كتب - نهى خورشيد

علقت الصحف المغربية على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجيش الملكي أمام نظيره بيراميدز بنتيجة 4-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجهة انتقادات حادة للأداء الدفاعي للفريق المغربي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تعليق الصحف المغربية على سقوط الجيش الملكي برباعية:

وضعت صحيفة "هسبريس" عنواناً "بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات"، كما أبرزت سيطرة الفريق المصري على اللقاء منذ البداية، وأشارت إلى أن الجيش الملكي حاول العودة في الشوط الثاني، لكنه فشل في تقليص الفارق.

فيما جاء عنوان صحيفة اليوم 24 كالآتى"دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يعود بهزيمة ثقيلة من مصر أمام بيراميدز".

ركزت على البداية القوية للممثل المصري مشيرة إلى محاولات الفريق المغربي العودة في النتيجة، لكنها باءت بالفشل أمام التنظيم الجيد لـ بيراميدز.

ووصفت صحيفة العمق الرياضي الهزيمة بـ"القاسية"، مشيرة إلى أن الجيش الملكي عانى دفاعيًا، خاصة في الشوط الأول، واعتبرت أن الهدف الرابع لـ بيراميدز في الشوط الثاني قتل المباراة وأضعف آمال الفريق المغربي في العودة.

وذكرت "صحيفة المنتخب" أن "سقوط الجيش الملكي برباعية أمام بيراميدز المصري" جاء بشكل غريب، ووصفت دفاع الفريق المغربي بـ"الكارثي"، معتبرة أن الأخطاء المتكررة كلفت الفريق نتيجة ثقيلة.

كما تحدثت عن ضربة جزاء غير محتسبة للجيش الملكي، ما زاد من تعقيد مهمته في المباراة.