“بصورة حزينة".. محمد شريف يوجه نصيحة خاصة لمتابعيه

كتب - نهى خورشيد



وجه محمد شريف مهاجم الفريق الكروي بنادي الخليج السعودي، ونجم الأهلى السابق نصيحة خاصة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر شريف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة حزينة له مع تعليق:"أكثر الابتسامات يميناً وشمالاً على طول الطريق، فإنك لن تعود للسير فيه مرة أخرى".



وشارك شريف مع الخليج خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بدوري روشن السعودي، سجل خلالهم 3 أهداف فقط.



وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الرائد يوم الأحد المقبل، الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري روشن.



ويحتل الخليج المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، من الفوز في 8 مواجهات والتعادل في 6، والخسارة في 11 لقاء.



