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مصدر يكشف موقف الأهلي من حكم مباراته أمام الهلال

02:57 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يعتزم مسؤولو النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم التشادي محمد الحاج الذي أدار مباراته أمام نظيره الهلال السوداني.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على ضيفه الهلال السوداني خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إلى أن الأهلي يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد الحكم بسبب مستواه خلال المباراة بجانب دفعه للاعب محمد هاني بالدقيقة 87؛ حين كان الأخير بمشادة كلامية مع لاعب الخصم خلال استبداله.

ويحل فريق الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضيفًا على نظيره الهلال ضمن منافسات دور الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي والهلال بنظيره الفائز من مباراتي الترجي التونسي وصندوانز الجنوب أفريقي بدور نصف النهائي.

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الأهلي والهلال كم مباراة الأهلي والهلال لأهلي لتشادي محمد الحاج
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