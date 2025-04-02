متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك عند الثالثة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك لمباراة ستيلينبوش:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.

الزمالك كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف، فيما تأهل ستيلينبوش كوصيف مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان المغربي.

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