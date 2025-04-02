مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

ستيلينبوش

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

سيمبا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
21:00

ايفرتون

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة .. ستيلينبوش 0 - 0 الزمالك

02:31 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (20)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (11)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (6)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (8)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (7)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك عند الثالثة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك لمباراة ستيلينبوش:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.

الزمالك كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف، فيما تأهل ستيلينبوش كوصيف مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان المغربي.

اقرأ أيضًا:

"15 ناشئًا بالفريق الأول وبيسيرو مسؤول".. ميدو يكشف لمصراوي تفاصيل الفريق الثاني للزمالك

أول تعليق لمحمد الدماطي بعد أزمة تصريحه عن الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي ستيلينبوش ضد الزمالك موعد مباراه الزمالك اليوم الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر يكشف موقف الأهلي من حكم مباراته أمام الهلال

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط