التعادل يحسم مباراة ستيلينبوش والزمالك بربع نهائي الكونفدرالية

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بستيلينبوش الجنوب أفريقي وضيفه الزمالك التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء يوم الأربعاء المقبل في دور الإياب.

ملخص مباراة ستيلينبوش والزمالك:

بدأ فريق الزمالك المباراة بسيطرة على الكرة ولكن دون أي خطورة، فيما توقف اللعب بالدقيقة (13) لإصابة لاعب ستيلينبوش قبل أن يستكمل.

وأرسل لاعب فريق ستيلينبوش كرة عرضية في الدقيقة (17) ولكنها وصلت سهلة في يد حارس مرمى الزمالك محمد عواد، فيا حصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها زيزو داخل منطقة جزاء ستيلينبوش ولكن أبعدها الدفاع في الدقيقة (19) لوسط الملعب.

وأرسل مصطفى شلبي لاعب الزمالك كرة عرضية في الدقيقة (23) ولكن أبعدها الدفاع الجنوب أفريقي ثم تصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقيقة (27) لتسديدة من ستيلينبوش.

وسدد لاعب ستيلينبوش دي يونج كرة في الدقيقة (30) مرت بعيدة عن مرمى الزمالك وواصل صاحب الأرض السيطرة على الكرة خلال الدقائق التالية.

ووصلت الكرة للاعب الزمالك مصطفى شلبي على يسار منطقة جزاء ستيلينبوش ليتقدم بالكرة ثم سددها أعلى المرمى بالدقيقة (37).

ورد لاعب ستيلينبوش بتسديدة قوية في الدقيقة (40) ولكنها مرت بعيدة عن مرمى الزمالك، فيما أرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة (44) ولكنها لم تجد من يقابلها من زملائه.

وحصل الفريق الجنوب أفريقي على ركلة ركنية نُفذت وحولها اللاعب توني برأسه تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة (45+1) ولكن تصدى لها محمد عواد.

وتصدى محمد عواد حارس مرمى الزاملك بالدقيقة (48) لفرصة خطرة من فريق ستيلينبوش ثم سقط حارس مرمى الزمالك بداع الارتطام بمهاجم الخصم ليتوقف اللعب قبل أن يستأنف مرة أخرى.

وتوقف اللعب مجددًا بالدقيقة (55) بعدما تعرض لاعب الزمالك حسام عبدالمجيد للإصابة في كرة مشتركة مع لاعب ستيلينبوش أشهر الحكم على إثرها البطاقة الصفراء للاعب الفريق الجنوب أفريقي

وحصل فريق ستيلينبوش على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (59) ارتطمت في الحائط البشري للزمالك لتضعف قوتها، ثم تصدى دفاع الزمالك بالدقيقة (62) لكرة عرضية من لاعب ستيلينبوش.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك بالدقيقة (64) باللاعب محمود جهاد بدلاً من نبيل عماد دونجا.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة (80) بركلة جزاء بعدما أرسل زيزو كرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب أفريقي لزميله مصطفى شلبي الذي سقط بداعِ ارتطام لاعب الخصم به ولكن أقر الحكم استمرار اللعب.

تشكيل الزمالك لمباراة ستيلينبوش:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.

الزمالك كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف، فيما تأهل ستيلينبوش كوصيف مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان المغربي.

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