أول تعليق لمحمد الدماطي بعد أزمة تصريحه عن الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على قرار الزمالك بشكواه في الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى للإعلام، بعد تصريحات بشأن بطولة الدوري المصري 2021.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلمتين عشان القيل والقال الكتير وعشان أنا مش بحب جو التقطيع وسوء النية، أنا قلت في حديثي اللي متقالش من زمان في علاقة الأهلي بالزمالك، وقلت إن مفيش حاجة اسمها عداوة وده جو خيالي".

وأضاف: "طول ما في كشافات بتترفع في الدقيقة 20 من جمهور الأهلي و الدقيقة 74 من جمهور الزمالك يبقى مفيش حاجة اسمها عداوة، وقلت إن لو هشجع ضد الزمالك في ماتش لكن لو عندي اختيار أحب دائما الزمالك يبقى موجود، وكل بيت وشركة ومدرسة عبارة عن جمهور أهلي وزمالك".

واختتم تصريحاته: "حتى دوري 2021 قلت إن لو الأهلي كان مكان الزمالك وقتها كان حصل نفس الموضوع، وأنا بكتب الكلام ده لا عشان شكاوى ولا غيره عشان مش دي مشكلتي لكن محبش أني أبقى مثار جدل أو تعصب".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل شكوى الزمالك وتصريحات محمد الدماطي، من هنا.

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