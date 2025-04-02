مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

ستيلينبوش

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

سيمبا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
21:00

ايفرتون

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لمحمد الدماطي بعد أزمة تصريحه عن الزمالك

02:22 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 8 صورة
    رئيس دومتي محمد الدماطي
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 8 صورة
    محمد الدماطي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على قرار الزمالك بشكواه في الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى للإعلام، بعد تصريحات بشأن بطولة الدوري المصري 2021.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلمتين عشان القيل والقال الكتير وعشان أنا مش بحب جو التقطيع وسوء النية، أنا قلت في حديثي اللي متقالش من زمان في علاقة الأهلي بالزمالك، وقلت إن مفيش حاجة اسمها عداوة وده جو خيالي".

وأضاف: "طول ما في كشافات بتترفع في الدقيقة 20 من جمهور الأهلي و الدقيقة 74 من جمهور الزمالك يبقى مفيش حاجة اسمها عداوة، وقلت إن لو هشجع ضد الزمالك في ماتش لكن لو عندي اختيار أحب دائما الزمالك يبقى موجود، وكل بيت وشركة ومدرسة عبارة عن جمهور أهلي وزمالك".

واختتم تصريحاته: "حتى دوري 2021 قلت إن لو الأهلي كان مكان الزمالك وقتها كان حصل نفس الموضوع، وأنا بكتب الكلام ده لا عشان شكاوى ولا غيره عشان مش دي مشكلتي لكن محبش أني أبقى مثار جدل أو تعصب".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل شكوى الزمالك وتصريحات محمد الدماطي، من هنا.

اقرأ أيضًا:

طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هل يكون نهائي مصري؟

سيطرة مغربية.. 12 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الدماطي الأهلي تصريحات محمد الدماطي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط